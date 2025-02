Calciomercato: Danso non ha superato le visite mediche con la Juventus

La Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e uno degli obiettivi principali era Kevin Danso del Lens. Il difensore austriaco era stato a un passo dalla Roma in estate, ma non ottenne l'idoneità sportiva in seguito alle visite mediche. Questo episodio si sarebbe ripetuto anche ora con i bianconeri: come rivelato dal sito dell'esperto di calciomercato, il classe '98 avrebbe svolto le visite mediche per la Vecchia Signora in una località segreta ma nemmeno in questo caso non le ha superate.

Il difensore centrale ha comunque lasciato il Lens ed è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Tottenham per circa 25 milioni di euro.

(alfredopedulla.com)

