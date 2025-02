Bruggink (dt Twente): "Non potevamo dire di no all'offerta della Roma per Salah-Eddine. Anche noi siamo orgogliosi di questo trasferimento"

TUBANTIA.NL - Nell'ultimo giorno di calciomercato invernale la Roma ha ufficializzato tre giocatori in entrata, tra cui il terzino olandese Salah-Eddine del Twente che prenderà il posto di Dahl come vice Angelino. Di lui ne ha parlato il dt degli olandesi Arnold Bruggink, queste le sue parole: "È arrivata un'offerta che soddisfaceva le nostre esigenze e alla quale non potevamo dire di no. Innanzitutto, si prende una decisione sportiva. Allora ti chiedi: riceveremo ancora questa cifra in estate? Certamente è una perdita sportiva, ma a volte ci si ritrova anche in certe situazioni in cui si devono fare certe scelte. Bisogna anche osservare la reazione del giocatore. Come reagirà se ciò non accadrà? Domenica Salah-Eddine non era mentalmente in grado di giocare contro il Go Ahead".

Il dt ha poi proseguito: "Anche noi dell'FC Twente possiamo essere orgogliosi di questo trasferimento. Il Twente vende un giocatore a un grande club come l'AS Roma: è un grandissimo complimento per quello che stiamo facendo tutti. Ed è anche il risultato della nostra performance in Europa. Poi tu, come club e giocatore, entri sotto i riflettori".