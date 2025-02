Boca Juniors, Riquelme: "Le porte sono sempre aperte per Paredes. Ma ha rinnovato con la Roma, no?" (VIDEO)

DSPORTS - È sempre d'attualità l'interesse del Boca Juniors per Leandro Paredes. Oggi il presidente del club, Juan Roman Riquelme, ha parlato del centrocampista della Roma in un'intervista al canale argentino: "Ha rinnovato con la Roma, no? Quindi come posso pensare che possa succedere qualcosa a giugno se ha rinnovato? Le porte del nostro club sono aperte per lui. Lo vorremmo qui, ma quando si parla tanto resto in disparte perché credo sempre che le cose parlino da sole. Sa quanto lo voglio, è stato mio compagno di squadra quando ha debuttato e in quel momento gli ho detto di avere fiducia e di cogliere l'opportunità. Ho un buon rapporto con lui e avremo sempre la speranza di averlo qui. Tutto qui, non ha senso parlare di altro. Spero che lui stia bene e che la sua famiglia stia bene. Se prima o poi lo avremo qui saremmo molto felici".

