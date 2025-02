Benfica, Dahl: "Ultimi anni movimentati. Incredibile essere qui, sono felice di avere questa opportunità"

Samuel Dahl, trasferitosi nelle ultime ore di mercato dalla Roma al Benfica in prestito oneroso (600 mila euro) con diritto di riscatto a 10 milioni più il 20% della futura rivendita, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club portoghese. Ecco le sue prime parole da giocatore del Benfica: "Sono molto felice di essere qui. Questo club ha una storia bellissima e fa un calcio veramente di altissimo livello. È davvero fantastico essere qui".

Cosa sa del Benfica come club? Che ne pensa della squadra di questa stagione?

"Si tratta di un club enorme, con una grande storia e con grandi giocatori, molti dei quali si sono formati nelle giovanili. La squadra ha molti giovani e in rosa sono presenti sia alcuni giocatori scandinavi sia leggende come Otamendi e Di María. È incredibile essere qui".

Che tipo di giocatore è?

"Un giocatore veloce e che pensa in fretta. Inoltre ho una buona tecnica. E penso che sarò sicuramente in grado di fornire anche un supporto offensivo".

Hai giocato all'Olimpico di Roma e ora giocherai all'Estadio da Luz. Non male per un ventunenne che ha iniziato con il Vasteras.

"Gli ultimi anni sono passati in fretta e sono stati molto movimentati. Mi sento felice e fortunato di avere avuto questa opportunità".

Quali sono i suoi obiettivi principali per la seconda parte della stagione?

"Chiaramente vincere tutte le partite. È il motivo per cui sono qui ed è l'obiettivo del club".

Un messaggio per i tifosi del Benfica...

"Sono molto felice di essere qui. Grazie a tutti per il vostro affetto. Ci vediamo presto!".

(slbenfica.pt)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE