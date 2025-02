Ag. Soulé: "Mati è contento, sognava spazio e fiducia. Lo hanno cercato Fulham, Betis, Valencia e squadre italiane"

TMW - Martin Guastadisegno, agente di Matias Soulé, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del sito specializzato in calciomercato. Ecco le parole del procuratore del numero 18 giallorosso.

"La verità è che adesso è contento. Lui come tutti sognava spazio, fiducia. Quando Ranieri a gennaio gli ha detto che avrebbero rifiutato tutte le offerte ha anche promesso a Mati che l'avrebbe fatto giocare e ora lo sta facendo. Quell'assist lo fanno solo i fenomeni, anche la punizione dell'altro giorno... A Mati mancava solo giocare, ora nessuno più parla di turbe mentali".

Ranieri ieri ha detto: 'Ho sempre creduto in questo ragazzo, è arrivato credo perché dovesse andare via Dybala". E' così?

"Sì, è vero. Dopo poi sono successe tante cose. Ma noi eravamo arrivati qui con un progetto, un'idea che ora stiamo portando avanti".

A gennaio quanti club si sono fatti avanti?

"Tantissimi, diverse offerte tra Italia, Spagna e Germania. Poi però Mati e la Roma si sono confrontati e hanno deciso di andare avanti insieme, con più fiducia. Dietro questa sua rinascita c'è un grande lavoro del mister: Ranieri ancora una volta sta dimostrando che nella gestione dello spogliatoio è il numero uno".

Quale club a gennaio l'ha cercato con più insistenza?

"Il Fulham l'ha cercato tanto, anche il Valencia in Spagna così come il Betis. Pure dall'Italia però non sono mancate le richieste".

E il futuro?

"Ora è prematuro parlarne. Adesso ciò che conta è solo continuare a giocare con questa fiducia".

