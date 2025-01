Zielinski: "Zalewski all'Inter? Sarebbe fantastico se accadesse. Sappiamo che tipo di giocatore sia e sarebbe un ottimo rinforzo"

In questi ultimi giorni di mercato, Nicola Zalewski sembrerebbe essere vicinissimo ad un trasferimento all'Inter. In nerazzurro, il classe 2002 di proprietà della Roma, ritroverebbe anche il suo compagno di Nazionale Piotr Zielinski. Proprio quest'ultimo, ha recentemente parlato all'emittente televisiva polacca del possibile approdo del calciatore a Milano. Ecco le sue parole.

"Zalewski all’Inter? Penso che l’arrivo di Nico qui sarebbe sicuramente una buona notizia sia per me che per l’Inter, perché sappiamo che tipo di giocatore sia. Lo apprezzo molto, conosco le sue qualità e quanto potrebbe contribuire sia all’Inter che alla nazionale. Se questo trasferimento dovesse concretizzarsi, ne sarei molto felice, e Nico sarebbe sicuramente un grande rinforzo per noi. Per quanto riguarda le possibilità che firmi con l’Inter? Beh, ovviamente ho un buon rapporto con lui, e diciamo che quello che ci scriviamo rimane tra di noi, ma sicuramente sarebbe fantastico se questo trasferimento si realizzasse".

(sport.tvp.pl)

