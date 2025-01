Roma, il piano Saelemaekers: il Milan chiede 15 milioni, Abraham o Cristante possibili contropartite

Eroi dei due derby, ma con un futuro ancora tutto da scrivere. Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham in estate si sono scambiati la maglia alla fine di un mercato estivo dai mille colpi di scena. [...] Saelemaekers nella capitale ha convinto tutti. Da quando è tornato, dopo il brutto infortunio a una caviglia, la fascia destra ha ritrovato un elemento di spicco che mancava da tempo a Trigoria. Tre gol e 2 assist in nove partite oltre a una duttilità tattica molto apprezzata da Ranieri che ne ha chiesto l’immediato riscatto. La Roma si era già fatta sentire prima di Natale col Milan che chiede circa 15 milioni per lasciare il belga a titolo definitivo nella capitale. Nell’affare però potrebbe rientrare proprio Abraham, anche in uno scambio secco a differenza di agosto (quando la Roma chiedeva 5-6 milioni in più).[...] Un altro giocatore che potrebbe rientrare nella trattativa è Bryan Cristante, per lui si tratterebbe di un ritorno a Milano.

(Gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS INTEGRALE