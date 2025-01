Righetti: "Molto probabilmente alla Roma non interessa Allegri. L'Arabia è un'opzione reale"

RADIO ROMANISTA - Ubaldo Righetti, ex calciatore della Roma e grande amico di Massimiliano Allegri, ha commentato le voci riguardanti un possibile approdo dell'ex allenatore della Juventus sulla panchina giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni: "Molto probabilmente un contatto tra la Roma e Allegri c'è stato, non ti dico di no. Lui spesso non mi dice tutto anche per non mettermi in difficoltà, ma qualcosa mi ha fatto capire. Anche l'Arabia però è un'opzione reale, questa notizia sollecita la situazione. È capace che una società vada da lui dicendogli 'Aspetta un attimo, dove vai?'."

Alla luce di ciò che stai dicendo, la Roma ha già scelto il prossimo allenatore oppure no?

"È molto probabile che alla Roma non interessi Allegri. Nel contatto, che credo sia avvenuto prima dell'arrivo di Ranieri, bisogna vedere cosa si sono detti, non lo so. Comunque le cifre dell'offerta dall'Arabia sono parecchio alte". Magari però Allegri può pensare che ci sia ancora qualcosa per lui in Italia, nello specifico nella Roma. E quindi possa attendere questa ultima parte di Ranieri e l'inizio dell'estate.

"Magari, sì".