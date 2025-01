L'Al Ahli non molla Allegri: pronto un viaggio in Arabia e un biennale da 20 milioni a stagione

Dopo la rivolta dei tifosi dell'Al Ahli, Matthias Jaissle è stato confermato sulla panchina del club arabo, ma, non il suo incarico rimane in bilico. Il club di Gedda, infatti, continua i colloqui con Massimiliano Allegri per convincerlo ad accettare la panchina dei biancoverdi per il prossimo anno. L'Al Ahli, oltre al biennale da 20 milioni a stagione offerto al livornese, sta preparando il viaggio in Arabia per Allegri per iniziare a fargli studiare e conoscere da vicino le strutture del club. L'ex allenatore della Juventus non ha dunque chiuso la porta ad un suo approdo nella Saudi Pro League.

(tuttosport.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE