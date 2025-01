Inter, Marotta: "Frattesi non è in vendita. Zalewski? Cerchiamo un profilo giovane"

SKY SPORT - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita di Champions League contro il Monaco. Tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro di Davide Frattesi, accostato alla Roma in questa sessione di calciomercato.

Sarà Zalewski il nuovo esterno? Frattesi rimane?

"Le nostre valutazioni in questo mercato si sono concentrate sui giocatori che non hanno trovato molto spazio in questa prima parte di stagione, e abbiamo trovato una sistemazione per loro in uscita. In entrata cerchiamo un profilo giovane ma che possa inserirsi senza autorità e autorevolezza perché abbiamo un'ossatura di squadra che consente di stare tranquilli. Frattesi? Non è in vendita. C'è stato questo rumors con la Roma ma non si è mai concretizzato. Ad oggi non c'è discussione".