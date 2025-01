Inter, Inzaghi: "Frattesi ha un problema fisico, ma a livello di spirito sta benissimo"

DAZN - Questa sera a San Siro va in scena la sfida tra Inter e Bologna valida per la 19esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni della piattaforma sportiva commentando anche la situazione di Davide Frattesi, al centro dei pensieri di mercato della Roma. "In questo momento abbiamo delle difficoltà a centrocampo, a dicembre era la difesa. Ora in difesa stanno rientrando mentre a metà campo abbiamo problemi - le parole dell'allenatore nerazzurro -. Frattesi non è al massimo ma ha dato grande disponibilità. Lo spirito di Frattesi? A livello di spirito sta benissimo, è a livello fisico che ha un problemino che si sta trascinando. Ma sta interpretando bene quindi avanti così".

Anche oggi, come domenica contro il Venezia, Frattesi non è schierato tra i titolari e inizia il match dalla panchina.