Inter, Inzaghi: "Frattesi si è allenato bene. Con l'Empoli era con noi anche se non era disponibile a dispetto delle voci"

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Sparta Praga e Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche di Davide Frattesi, corteggiato dalla Roma sul mercato. "Davide si è allenato molto bene ieri e oggi - le parole dell'allenatore nerazzurro -. Con l'Empoli non era disponibile, ma è venuto con noi. Sto decidendo se fare partire lui o Barella in coppa domani, Davide mi ha dato ottime risposte e, se non giocherà dall’inizio, entrerà. È voluto stare con noi anche se non era disponibile a dispetto delle voci".