Hermoso: visite mediche col Bayer Leverkusen in mattinata (VIDEO)

Mario Hermoso ha ormai lasciato la Roma: il centrale spagnolo passerà al Bayer Leverkusen in prestito per il resto della stagione. In mattinata, il difensore arrivato in estate a parametro zero dopo l'esperienza all'Atletico Madrid ha svolto le visite mediche con i tedeschi come mostrato nel video pubblicato su 'X'.

?⚫️? Mario #Hermoso has arrived in Leverkusen. Medical now as reported. Exclusive pictures via colleague @Sky_Marlon89. ??pic.twitter.com/FRwZyk9qiy — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 30, 2025