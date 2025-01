Galeone: "Allegri non andrà in Arabia. È uno dei pochi allenatori top che Ranieri potrebbe portare alla Roma"

RADIO KISS KISS - Giovanni Galeone, grande amico di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati si è soffermato proprio sul futuro dell'allenatore. Ecco le sue parole sul tecnico livornese, accostato anche alla Roma in vista della prossima stagione: "Allegri non andrà in Arabia, non credo. Il prossimo anno potrebbe essere di nuovo in Italia, per la Roma ci sono pochi allenatori di alto livello che Ranieri da dirigente potrebbe portare in giallorosso ed Allegri è uno di quelli".