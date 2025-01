Eintracht Francoforte: il club perde Marmoush, ceduto al City (FOTO)

L'Eintracht Francoforte perde un pezzo importante della rosa nel mercato di gennaio: il prossimo e ultimo avversario della Roma nella fase campionato di Europa League, atteso giovedì 30 gennaio all'Olimpico, non potrà contare su Omar Marmoush. Il club tedesco, infatti, ha ceduto l'attaccante classe 1999 al Manchester City di Guardiola, che lo ha ufficializzato oggi.

We're delighted to announce the signing of @OmarMarmoush ✍️? pic.twitter.com/ryY2jA1mdE

— Manchester City (@ManCity) January 23, 2025