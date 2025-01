Calciomercato, ufficiale: Kayode in prestito con diritto di riscatto al Brentford

Michael Kayode lascia la Serie A e approda in Premier League. Il terzino classe 2004, recentemente accostato anche alla Roma, saluta la Fiorentina e si accasa al Brentford. Il difensore italiano arriva alla corte di Thomas Frank in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni di euro. In caso i The Bees decidessero di esercitarlo, la Viola avrà il diritto ad un 10% sulla futura rivendita. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club inglese:

"Il Brentford completa l'acquisto in prestito del terzino destro Michael Kayode dalla Fiorentina, squadra di Serie A, previa autorizzazione della nazionale; l'accordo prevede un'opzione per rendere definitivo il trasferimento in estate. Il terzino destro ha vissuto una stagione eccezionale la scorsa stagione, giocando 26 partite in Serie A, segnando un gol e fornendo due assist. Kayode è stato anche una presenza fissa nella corsa della Viola alla finale di UEFA Europa Conference League, persa contro l'Olympiacos, collezionando sei presenze nelle competizioni europee. In questa stagione, il ventenne ha collezionato 12 presenze in tutte le competizioni".

(brentfordfc.com)

