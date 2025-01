Calciomercato Roma, conferme sul tentativo del Marsiglia per Zalewski: dialoghi in corso

Nicola Zalewski ha il contratto in scadenza il 30 giugno e potrebbe lasciare la Roma già nella sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta di calciomercato.it, l'esterno italo-polacco resta nel mirino del Marsiglia e le parti stanno studiando la formula dell'affare.

Come aggiungo da Gianluigi Longari di Sportitalia, arrivano conferme sul tentativo concreto del Marsiglia per Nicola Zalewski. I dialoghi tra le parti sono in corso per trovare la quadra.