Calciomercato Roma: via libera dell'Ajax, domattina Rensch partirà per la Capitale

È arrivato il via libera dell'Ajax per il trasferimento in giallorosso di Devyne Rensch. Come riferito su X da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, il club olandese ha dato il "via libera" all'esterno per partire domattina alla volta della Capitale, la sua nuova casa calcistica.

Conferme dal giornalista Niccolò Ceccarini: dopo l'arrivo nella Capitale, l'esterno svolgerà le visite mediche e poi firmerà un contratto fino al 2029.