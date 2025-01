È pronto a salutare la Roma dopo 6 mesi Mario Hermoso. Come scrive Gianluca Di Marzio, è chiusa la trattativa per il suo passaggio al Bayer Leverkusen. Il difensore dovrebbe presentarsi nella mattinata di oggi, mercoledì 29 gennaio, a Trigoria e partire poi in direzione Leverkusen. Il suo arrivo in Germania, quindi, è solo questione di tempo.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE