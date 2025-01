La Roma si muove per Raspadori. Secondo quanto riferito su X da Alfredo Pedullà, noto giornalista specializzato in calciomercato, il club giallorosso avrebbe effettuato un sondaggio per l'attaccante del Napoli, ex Sassuolo. Sull'azzurro ci sono anche l'Atalanta e un altro club.

