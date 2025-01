Dopo quasi 7 anni dal suo arrivo nella Capitale, il futuro di Bryan Cristante potrebbe essere lontano dai colori giallorossi. Come scrive l'esperto di calciomercato sul proprio sito ufficiale infatti sul classe 1995 ci sarebbe stato un sondaggio della Fiorentina che avrebbe chiesto informazioni per capire la fattibilità dell'affare. Tuttavia non è stata ancora attivata una vera e propria trattativa, si attendono quindi ulteriori aggiornamenti.

(gianlucadimarzio.com)

