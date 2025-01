Nicola Zalewski è fuori dai piani della Roma e, dal momento che all'esterno classe 2002 scadrà il contratto a fine stagione, i giallorossi stanno cercando di piazzarlo entro la fine del calciomercato invernale. Per il calciatore polacco, si sono fatte sotto molte squadre ma attualmente in pole c'è il Marsiglia di Roberto De Zerbi. I francesi, infatti, starebbero cercando un modo per portare in Ligue 1 il 23enne.

(gianlucadimarzio.com)

