Arrivato in estate in giallorosso dalla Juventus, Matias Soulé sembra ora ai margini del progetto giallorosso. Secondo le informazioni del portale di calciomercato, l'argentino starebbe valutando la possibilità di lasciare la Roma in prestito o a titolo definitivo. Negli ultimi giorni si registrano sondaggi da club spagnoli ed italiani, ma per ora dal club giallorosso non ci sono aperture per una sua cessione. Comunque le riflessioni sono in corso.

(tuttomercatoweb.com)

