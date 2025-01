Calciomercato Roma: sistemati i dettagli col Sunderland per Le Fèe. Nel pomeriggio le visite mediche

Enzo Le Fée chiuderà la sua esperienza alla Roma dopo appena 6 mesi: il suo futuro sarà in Championship, al Sunderland, pronto ad accoglierlo in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier League. Il club attualmente 4° nella seconda serie inglese, a -3 dal Leeds primo, pagherà tutto l'ingaggio del francese.

Gli ultimi dettagli sono stati sistemati in mattinata e, nel pomeriggio, il centrocampista volerà in Inghilterra per svolgere le visite mediche.