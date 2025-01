Calciomercato Roma, si raffredda la pista per Sangaré al Valencia: manca l'accordo sulla formula del trasferimento

Brusca frenata nella trattativa tra la Roma e il Valencia per Buba Sangaré. Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, l'affare si è raffreddato molto a causa delle divergenze riguardanti la formula del trasferimento: i giallorossi erano disposti a cederlo già nella sessione invernale di calciomercato in prestito secco fino al 30 giugno con l'obiettivo di farlo giocare con maggiore continuità, mentre gli spagnoli lo volevano in prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo.

(Telegram Filippo Biafora)