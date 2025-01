Calciomercato Roma: si lavora per la permanenza di Saelemaekers. Nuovi contatti con il Milan

Il rendimento positivo di Alexis Saelemaekers non è passato inosservato in casa Roma. Come confermato dal giornalista Attilio Malena infatti il club giallorosso avrebbe avuto nelle ultimissime ore dei contatti con il Milan per lavorare sul riscatto del giocatore belga, attualmente nella Capitale con la formula del prestito secco e quindi destinato, salvo accordi in queste ore, a tornare a Milano al termine di questa stagione.

