Calciomercato Roma, si lavora al riscatto di Saelemaekers: il Milan chiede Soulé, 'no' dei giallorossi

La Roma è molto contenta del rendimento di Alexis Saelemaekers ed è al lavoro per anticiparne il riscatto. L'esterno belga si trova nella Capitale in prestito secco fino al 30 giugno e nello scambio è rientrato anche Tammy Abraham, il quale è al Milan con la stessa formula. I giallorossi sono in contatto con la società rossonera per ingaggiare Saelemaekers a titolo definitivo, ma i lombardi al momento non sembrano intenzionati a fare lo stesso con Abraham. Il Diavolo ha quindi chiesto l'inserimento di Matias Soulé nell'affare, ma dalla Roma è arrivato un secco 'no'.

(Sky Sport)