Calciomercato Roma, si avvicina Rensch: distanza di 2 milioni con l'Ajax. Si vuole chiudere nelle prossime 48 ore

Tra gli obiettivi della Roma in questa sessione di calciomercato c'è quello di rinforzare la fascia destra e il profilo individuato è quello di Devyne Rensch dell'Ajax. Secondo quanto riportato durante la trasmissione 'Calciomercato-L'Originale', si registrano passi in avanti nella trattativa tra i due club e la distanza si è ridotta (ora è di circa due milioni). La volontà dei giallorossi è di provare a chiudere nelle prossime 48 ore per il classe 2003, in scadenza a giugno, anticipando così la concorrenza di altri club come Napoli e Marsiglia.

(Sky Sport)