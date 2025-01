Nonostante le recenti voci di mercato lo indicassero come probabile cessione invernale, il futuro di Eldor Shomurodov potrebbe essere ancora nella Capitale. Come riporta l'emittente radiofonica infatti la società avrebbe ragionato sul futuro del giocatore uzbeko, prendendo infine la decisione di non cederlo almeno in questa sessione di calciomercato.

(retesport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE