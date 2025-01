Calciomercato Roma, sfuma Costa: il portoghese ad un passo dallo Sporting

Nelle scorse ore si era parlato di un interesse della Roma per Alberto Costa, difensore classe 2003 del Vitoria Guimaraes. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, però, il portoghese ora sarebbe ad un passo dallo Sporting Lisbona. I neroverdi, dopo aver ceduto Ivan Fresneda al Como avrebbero affondato il colpo con il Guimaraes. Operazione da circa 10 milioni di euro più bonus e contratto quinquennale per Costa.

?? Sporting CP, set to complete deal for Alberto Costa from Vitória as new fullback to replace Fresneda who’s on the verge of joining Como.

Same value as Fresneda deal, €10m with add-ons and five year contract. ?? pic.twitter.com/58fSn47D7G

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025