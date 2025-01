Si avvicina il primo acquisto di questa sessione di mercato invernale in casa Roma. Come scrive Gianluca Di Marzio su X, infatti, Devyne Rensch è ad un passo dal diventare un calciatore giallorosso. Vicina l'intesa con l'Ajax per il trasferimento del terzino destro olandese classe 2003. Il giocatore non dovrebbe scendere in campo contro l'Heerenveen nel weekend.