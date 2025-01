Calciomercato Roma, PSV ed Hoffenheim interessate a Dahl: lo svedese vuole giocare, Ghisolfi e Ranieri riflettono sul via libera

Un altro oggetto misterioso del calciomercato estivo è Samuel Dahl. Il promettente svedese arrivato dal Djurgardens, ha avuto poche chance di dimostrare il suo valore, ma, quando chiamato in causa ha sempre fatto la sua figura. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora su X, ora il ragazzo vuole andare a giocare e sulle sue tracce ci sarebbero il PSV e l'Hoffenheim. Per il momento, però, la Roma non ha ancora dato il suo via libera al prestito di Dahl perché Ranieri e Ghisolfi non hanno deciso cosa fare con il classe 2003.

