Calciomercato Roma, possibile incontro tra Atalanta e Napoli per Raspadori: prima serve il via libera di Conte

L'Atalanta vuole Giacomo Raspadori. Possibile incontro tra la Dea e il Napoli per parlare del possibile approdo del classe 2000 a Bergamo. Come riportato da Alfredo Pedullà su X, la società nerazzurra sta puntando l'ex Sassuolo dalla scorsa estate e nelle ultime settimane, ha ripreso i contatti con i partenopei. Prima di poter affondare il colpo, però, serve il via libera di Antonio Conte, che non è ancora sicuro di privarsi di Raspadori. Il giocatore interessa anche alla Roma. I giallorossi, intanto, rimangono sullo sfondo e attendono ulteriori sviluppi.

#Raspadori: possibile contatto-incontro tra #Napoli e #Atalanta. La rincorsa della Dea parte dalla scorsa estate e si è sviluppata anche una settimana fa. La Roma resta sullo sfondo. Dipenderà dal nuovo attaccante per Conte e dal via libera dell’allenatore https://t.co/njm64DBQaR — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 23, 2025