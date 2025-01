Calciomercato Roma, per la fascia piace anche Castagne: il Fulham fa muro. Sul giocatore anche Lazio e Fiorentina

Nel mirino della Roma anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, si tratta dell'ex atalantino Timothy Castagne, giocatore duttile che può essere impiegato su entrambe le fasce. Come scrive il giornalista Ekrem Konur, però, difficilmente il Fulham, proprietario del cartellino, se ne priverà a gennaio. Sul giocatore anche Lazio e Fiorentina.

Fulham are not considering selling in January despite interest from Fiorentina, AS Roma and Lazio in 29-year-old right-back Timothy Castagne. pic.twitter.com/s7ZpAuB8ME

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 10, 2025