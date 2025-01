Victor Orta, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Akor Adams. Il dirigente spagnolo ha parlato anche di Isaac Romero, accostato alla Roma: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta per Romero. Ci sono rumors e commenti a riguardo però ma ufficialmente non abbiamo ricevuto nessuna offerta per farlo partire".