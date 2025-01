Arriva una nuova indiscrezione per quanto riguarda il reparto difensivo giallorosso. Come scrive il quotidiano sulla propria edizione odierna infatti la Roma avrebbe messo gli occhi su Leonardo Balerdi del Marsiglia. Difensore argentino classe 1999, in questa stagione ha già totalizzato 17 presenze in tutte le competizioni, con il contratto che è stato da poco rinnovato fino a giugno del 2028. L'operazione sarebbe però legata alla sessione di mercato estiva.

(Il Messaggero)