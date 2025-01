Calciomercato Roma, obiettivo Rensch: offerti 3,5 milioni all'Ajax, gli olandesi ne chiedono 7. Il giocatore vuole trasferirsi a gennaio

In casa giallorossa continua la ricerca del terzino da aggiungere alla rosa in questa sessione di calciomercato e il profilo individuato è quello di Devyne Rensch. Secondo gli ultimi aggiornamenti del portale dedicato alle trattative, il club giallorosso ha trovato l'accordo con il giocatore e il suo agente e sta trattando con l'Ajax: la Roma ha offerto 3,5 milioni di euro agli olandesi che ne chiedono 7. L'operazione si potrebbe chiudere intorno ai 4-4.5 milioni ed è difficile che la Roma si spingerà oltre.

Rensch, in scadenza a giugno, vorrebbe trasferirsi adesso nella Capitale altrimenti in estate potrebbero tornare in gioco altri club interessati come Napoli e Marsiglia.

(gianlucadimarzio.com)

