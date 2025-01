Calciomercato Roma, obiettivo Gollini in caso di addio di Ryan: nuovi contatti positivi con il portiere del Genoa

La Roma continua a tenere d'occhio Pierluigi Gollini, portiere di proprietà dell'Atalanta e attualmente in prestito al Genoa. Secondo quanto rivelato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, i giallorossi hanno avuto nuovi contatti positivi per l'estremo difensore del Grifone, il quale è stato individuato come vice Mile Svilar in caso di addio di Mathew Ryan.

