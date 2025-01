Calciomercato Roma: nessuna opzione di rinnovo automatico nel contratto di Hummels. Il difensore apre alla permanenza, previsto ad aprile un incontro con la società

Il futuro di Mats Hummels è ancora da decifrare. Arrivato a settembre a parametro zero al termine dell'avventura al Borussia Dortmund, il difensore centrale tedesco ha faticato a trovare spazio sotto la guida di Ivan Juric, ma ora è diventato un punto fermo dello scacchiere tattico di Claudio Ranieri. Il contratto del trentaseienne scade il 30 giugno e, come svelato dal giornalista Nicolò Schira, nell'accordo non è presente alcuna opzione di rinnovo automatico nonostante gli ultimi rumors. Inoltre ad aprile è previsto un incontro tra Hummels e la dirigenza per decidere il futuro.

? Excl. - Despite the last rumors in Mats #Hummels’ contract with #ASRoma there aren’t options for an automatic contract extension. His contract expires in June 2025. Expected in April a meeting to discuss #Roma’s Plans and to decide the future. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 12, 2025

Ancora un anno prima di dire Auf Wiedersehen. La voglia di dire addio al calcio per Mats Hummels sta scendendo di partita in partita soprattutto grazie a Claudio Ranieri. Il difensore tedesco, infatti, fino a qualche settimana fa sembrava orientato a terminare la carriera a giugno e tornare in Germania dove vive il figlio di sette anni insieme all’ex moglie Cathy Fischer. Negli ultimi tempi però il mondo romano di Hummels si è ribaltato. L’ex difensore del Dortmund è diventato titolare inamovibile e colonna portante di una squadra rinata sotto la cura Ranieri.

[...] La volontà della Roma è chiara, così come la clausola di auto rinnovo per una stagione che si attiverà a breve (la 15° presenze, ne mancano sei). Per farla diventare realtà ovviamente serve il parere favorevole di Mats che negli ultimi giorni ha aperto alla possibilità di restare. Hummels sta benissimo da un punto di vista fisico e può ancora dare lezioni a gran parte della Serie A. [...] L’intenzione è ancora quella di continuare insieme, ancora per un’altra stagione.

(gazzetta.it)

