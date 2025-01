Calciomercato Roma: Marsiglia interessato a Zalewski

Il Marsiglia si muove per Nicola Zalewski. L'esterno giallorosso è in uscita e come riferito da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, l'interesse del club francese per il numero 59 sarebbe concreto. La trattativa, però, non sarebbe semplice viste le diverse alternative prese in considerazione dal Marsiglia.

