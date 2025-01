Calciomercato Roma, l'agente di Saelemaekers è a Milano: previsto un incontro con il Milan. Si lavora per la permanenza in giallorosso

Arrivato in estate in giallorosso nello scambio di prestiti che ha portato Tammy Abraham al Milan, Alexis Saelemaekers è una delle note più positive della Roma in questa stagione. L'agente del belga, Gordon Stipic, è arrivato a Milano e, come fa sapere il giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, è previsto un incontro con il Milan per iniziare a parlare della trattativa sulla permanenza dell'esterno alla Roma.

Gordon Stipic, agente di #Saelemaekers è arrivato a Milano. Il procuratore avrà un incontro con il #Milan per iniziare a parlare della trattativa sulla permanenza del calciatore alla #ASRoma#calciomercato @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 15, 2025