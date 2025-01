Calciomercato Roma: interesse per Kayode. Il terzino piace anche a Como, Parma e due club inglesi

La Roma è alla ricerca di un nuovo terzino destro e nella lista degli obiettivi è presente anche Michael Kayode. Secondo quanto riportato da Marco Conterio di Tuttomercatoweb.com, la società giallorossa avrebbe mostrato interesse per il classe 2004 e il suo profilo rientrerebbe nella top tre della shortlist. Il calciatore è seguito anche da Como e Parma e inoltre è nel mirino di due club inglesi, ovvero Brighton e Brentford.

— Marco Conterio (@marcoconterio) January 2, 2025