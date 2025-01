Ghisolfi al lavoro per migliorare la rosa sul mercato. Secondo le informazioni riportate durante la trasmissione 'Calciomercato-L'Originale', Mathew Ryan è in uscita dal club giallorosso: il portiere, arrivato l'estate scorsa nella Capitale, interessa a vari club in Turchia, Arabia Saudita, Francia e Inghilterra. La Roma, dunque, lavora alla ricerca del vice di Mile Svilar: piace Gollini del Genoa e l'alternativa è Audero del Como.

(Sky Sport)