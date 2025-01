Calciomercato Roma, il Venezia vicino alla cessione di Pohjanpalo al Palermo: per sostituirlo i veneti pensano a Shomurodov

La Roma cerca ancora degli acquirenti per Eldor Shomurodov. L'uzbeko non ha convinto Claudio Ranieri ed ora è in uscita. Oltre a Cagliari ed Empoli, alla corsa per la punta ex Genoa si è aggiunto il Venezia. La formazione di Eusebio Di Francesco sta per vendere Joel Pohjanpalo al Palermo e sta pensando proprio a Shomurodov per sostituirlo. In lizza per il post finlandese rimangono anche Andre Silva e Andrea Belotti, ma, la prima scelta rimane il classe 1995 in forza alla Roma.

(gianlucadimarzio.com)

