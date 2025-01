Calciomercato Roma: il Sunderland chiede informazioni su Le Fée

Arrivato in estate in giallorosso, Enzo Le Fée potrebbe cambiare squadra già a gennaio. Il centrocampista, che finora non ha mai brillato con la maglia della Roma, piace al Betis ed è noto da qualche tempo. Ora, stando alle informazioni del giornalista di 'Relevo' Matteo Moretto, il Sunderland ha chiesto informazioni su Le Fée ed è una richiesta esplicita del tecnico, Régis Le Bris, che ha lavorato con il francese al Lorient.

Il Betis, invece, ha avuto contatti con il suo entourage ma non ha mai presentato un'offerta ufficiale al club dei Friedkin.