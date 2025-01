Calciomercato Roma: il Marsiglia insiste per Zalewski

Nicola Zalewski sembra uscito dai radar di Claudio Ranieri e il suo futuro potrebbe essere lontano da Roma. Il calciatore polacco ha il contratto in scadenza a giugno e al momento non è stato ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Come riportato dalla giornalista Eleonora Trotta di calciomercato.it, il Marsiglia continua a mostrare interesse nei confronti del classe 2002 e insiste per chiudere la trattativa.