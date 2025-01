Calciomercato Roma, tutto fatto per Ryan al Lens: operazione da 800mila euro

Il Lens punta Mathew Ryan. Il club francese ha individuato nel portiere australiano il profilo ideale, ed ha già iniziato le trattative, con l'accordo tra le parti che sembra imminente. Una volta completata la sua cessione, la Roma sbloccherà l'operazione Gollini. pronto a diventare il nuovo vice Svilar.

(Sky Sport)

Come scrive Filippo Biafora, è tutto fatto per il passaggio di Mathew Ryan al Lens. La Roma incasserà 800mila euro dopo averlo preso a parametro zero la scorsa estate.