Calciomercato Roma: il Galatasaray chiede informazioni su Soulé

Il Galatasaray si muove per Soulé. Nell'ultima partita, quella di Europa League contro l'AZ, Matias Soulé è sceso in campo nel secondo tempo, ma fino a quel momento non aveva trovato molto spazio sotto la guida di Claudio Ranieri. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, il club turco avrebbe chiesto informazioni sulla situazione dell'ex giocatore della Juventus.

