Calciomercato Roma: il Fulham vuole Soulé in prestito oneroso. Attesa la decisione dei giallorossi

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato e la Roma si muove per aggiungere un difensore in rosa. Nel frattempo, secondo le indiscrezioni del portale di calciomercato, il Fulham ha messo gli occhi su Matias Soulé, ieri protagonista da subentrato durante Roma-Eintracht: il club inglese vuole assicurarsi l'argentino in prestito oneroso. È attesa la decisione definitiva della Roma.