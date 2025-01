Calciomercato Roma: il Besiktas vuole Dahl

Arrivato in estate in giallorosso, l'avventura di Samuel Dahl nella Capitale potrebbe già terminare nella sessione invernale di calciomercato. Secondo le informazioni del portale di calciomercato, il Besiktas ha chiesto alla Roma il terzino svedese classe 2003. I giallorossi, nel frattempo, hanno provato a inserirlo nella trattativa per Marmol del Las Palmas senza trovare al momento apertura.